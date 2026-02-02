Моряк из Астрахани вернулся домой после захвата танкера ВМС США

Астраханский моряк вернулся домой с захваченного ВМС США танкера «Маринера». Второй моряк из Керчи Максим Карпенко также благополучно прибыл в Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: marinetraffic / Hakon Rimmereid

«Все у нас в порядке. Я вернулся домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо», — сообщил господин Карпенко. Моряк также отметил, что все 19 дней, пока судно было захвачено, он не мог связаться с родными, так как британские и военные США забрали телефоны.

Нефтяной танкер «Маринера» был захвачен 7 января 2026 года ВС США в Атлантическом океане. Причиной стало нарушение американских санкций, следует из заявления европейского командования ВС США. Танкер с 2025 года ходит под флагом России. Портом приписки является Сочи.

Марина Окорокова