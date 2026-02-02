Автодорогу «Новороссийск — Керчь» могут перекрыть из-за непогоды

На автодороге «Новороссийск — Керчь» могут ввести ограничение движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

По информации ГАИ региона, в Анапском и Темрюкском районах зафиксирован сильный боковой ветер в сочетании с осадками. При минусовой температуре дождь способствует образованию гололеда. Во избежание гололедицы дорогу «Новороссийск — Керчь» обрабатывают реагентами, но, согласно сведениям Госавтоинспекции, сильный ветер снижает эффективность обработки.

Сотрудники ГАИ дежурят на автодороге «Новороссийск — Керчь» для оказания помощи водителям. В случае осложнения ситуации движение по участку дороги в районе Анапы и Джигинки могут ограничить.

Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанции. Также в Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимней резины.

София Моисеенко