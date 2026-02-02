70 бригад восстанавливают подачу электричества в Саратовской области

В Саратовской области фиксируют перебои с подачей электроэнергии. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия в прошедшие выходные. Восстановлением занимается 70 бригад "Саратовских распределительных сетей", сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В Саратовской области из-за непогоды фиксируют массовое отключение электричества

Фото: Россети Юг В Саратовской области из-за непогоды фиксируют массовое отключение электричества

Фото: Россети Юг

Первоочередная задача, по словам губернатора, - обеспечить штатную работу учреждений социальной сферы. Ремонтные работы находятся на особом контроле глав муниципалитетов и профильного блока областного правительства.

"Со стороны региональной власти оказываем всю необходимую поддержку предприятию для восстановления подачи электроснабжения в кратчайшие сроки", - отметил господин Бусаргин.

Ранее стало известно, что сегодня в Саратове отменены занятия для учеников 1-6 классов из-за сильных морозов.

Марина Окорокова