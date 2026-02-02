Ростовская область экспортировала за неделю 25 тонн птицы в Китай

С территории Ростовской области экспортировали 25 т субпродуктов птицы в Китай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

В период с 19 по 23 января товары прошли контроль в таможенных пунктах региона. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность партии подтвердили результаты лабораторных исследований. Нарушений в законности происхождения экспортируемых товаров специалисты не обнаружили.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», экспорт сельхозпродукции из Ростовской области достиг полумиллиона тонн в 2026 году.

Константин Соловьев