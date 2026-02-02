«Тольяттиазот» — финалист премии «Серебряный Лучник — Приволжье»

Проект ТОАЗа «Виртуальная Доска почёта» вошёл в ТОП-3 финалистов XV региональной премии «Серебряный Лучник — Приволжье». PR-работа Компании была отмечена в номинации «Корпоративные коммуникации». Церемония награждения призёров и лауреатов прошла в Нижнем Новгороде.



Концепция проекта «Тольяттиазота» предусматривала актуализацию формата чествования лучших сотрудников для современной цифровой среды. Традиционная Доска почёта на заводе обрела новую форму и содержание, став арт-объектом с медийными героями. Реализация проходила в несколько этапов.

Сначала привычная стелла с фотографиями сотрудников была заменена на световую инсталляцию протяжённостью 42 метра, представляющую собой 20 отдельно стоящих конструкций. Перед арт-объектом был установлен подиум с объёмными буквами #ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ТОЛЬЯТТИАЗОТ.

Затем в течение нескольких месяцев в социальных медиа Компании по вышеуказанному хештегу размещались публикации о профессиональных достижениях, увлечениях и семейных традициях награждаемых. Кульминацией «Виртуальной Доски почёта» стал клип-кавер на популярную песню, главными героями в котором выступили сотрудники ТОАЗа. Ролик был продемонстрирован на Дне химика, усилив эффект признания.

Эксперты «Серебряного Лучника», занятые в сфере коммуникаций, СМИ и маркетинга, оценили социальную значимость и инновационность проекта «Тольяттиазота», отметив его в спецноминации от молодёжного жюри. Всего на конкурс было заявлено более 80 работ из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Кировской и Нижегородской областей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»: В проекте «Виртуальная Доска почёта» ТОАЗа нам удалось аккуратно объединить современность и историю, делая акцент на принципиально новом подходе, но сохраняя при этом традиции. Используя онлайн- и офлайн-мероприятия мы превратили архаичный и статичный элемент в живой, динамичный инструмент популяризации корпоративной культуры и профориентации. Минута славы награждённых растянулась на несколько месяцев, став дополнительной нематериальной мотивацией персонала. Заручившись поддержкой молодых экспертов престижной премии, мы подтвердили необходимость обновлений и актуальность проекта.

АО «Тольяттиазот», ИНН 6320004728