Вахтовый автобус перевернулся из-за гололеда и ветра в Анапском районе

Утром 2 февраля на трассе А-290 в Анапском районе произошло ДТП с вахтовым автобусом. По данным полиции Кубани, в результате аварии пострадал один человек.

Кк сообщил заместитель начальника отдела ГАИ Анапы Андрей Завгородний, авария произошла между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный. По предварительным данным, из-за сильного бокового ветра и обледенения дороги водитель вахтового автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате транспортное средство перевернулось, в ДТП получил травмы один из пассажиров. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В ГАИ Анапы призвали соблюдать скоростной режим и использовать зимнюю резину в связи с изменениями погоды.

София Моисеенко