В Саратовской области семилетний ребенок погиб при падении с качелей

В селе Малиновка Аркадакского района при падении с качелей погиб семилетний ребенок. Следком региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Окорокова

По предварительным данным, вчера, 1 февраля, в Малиновке на улице Крупской семилетняя девочка упала с качелей. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи назначат необходимые судебные экспертизы и проведут процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Марина Окорокова