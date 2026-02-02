В Новороссийске дважды пройдут учения со стрельбами 2 февраля

Учения военно-морской базы запланированы на день и вечер 2 февраля. Об этом уведомили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

НВМБ проведет тренировочные мероприятия в акватории порта с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

В период проведения учений в порту запрещается движение маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко