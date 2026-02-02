Суд в Сочи взыскал ущерб нацпарку с девелопера «Турьев Хутор»

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил взыскать с ООО «Турьев Хутор девелопмент» ущерб, причиненный Сочинскому национальному парку. Решение принято в полном объеме по итогам рассмотрения материалов, связанных с хозяйственной деятельностью компании на территории особо охраняемой природной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Сочинского национального парка Владимир Атоян, вред был нанесен в границах Краснополянского лесничества. В результате работ, проводившихся на арендованном участке, пострадали природные комплексы, а также объекты растительного и животного мира, находящиеся под федеральной охраной. Нарушения затронули экосистемы особо охраняемой природной территории.

Факты несоблюдения природоохранного режима были зафиксированы государственным инспектором национального парка в 2023 году. Проведенная проверка установила, что деятельность осуществлялась на земельном участке, переданном компании по договору аренды. По итогам разбирательства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение установленного режима охраны, после чего Генеральная прокуратура инициировала судебное взыскание ущерба.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о выявленных надзорными органами нарушениях при использовании территорий Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника на сумму более 3 млрд руб. При этом руководство нацпарка заявляло об отсутствии официальных результатов проверок и опровергало сведения о незаконной туристической деятельности и росте вырубок.

В январе текущего года руководитель Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка Сергей Шевелев покинул должность по собственному желанию. Исполняющими обязанности руководителей назначены Владимир Титов и Владимир Атоян соответственно.

Мария Удовик