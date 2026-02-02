Учебные стрельбы в морпорту Сочи запланированы на весь день 2 февраля

В Морском порту Сочи 2 февраля запланировано проведение учебных стрельб. Как сообщила пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, мероприятия будут проходить в течение всего дня с перерывами: в ночное время, утром, днем и вечером. Жителей и гостей курорта заранее просят сохранять спокойствие, подчеркнув, что речь идет о плановой отработке действий военных подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проведение учений связано с вопросами обеспечения безопасности и не представляет угрозы для населения. Представители администрации акцентируют внимание на том, что подобные мероприятия носят учебный характер и направлены на поддержание готовности сил и средств.

На фоне усиленных мер безопасности в регионе ранее сообщалось о работе систем противовоздушной обороны. Вечером были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей и рядом других регионов страны.

В Краснодарском крае также действуют административные ограничения, касающиеся фото- и видеосъемки. Законодательным собранием региона утверждены штрафы за съемку и распространение информации о работе систем ПВО, местах падения беспилотников и расположении военных объектов. Для граждан размер штрафов установлен в пределах от 1 до 3 тыс. руб., для должностных и юридических лиц предусмотрены более существенные санкции. Власти подчеркивают, что меры направлены на защиту чувствительной информации и реализуются в соответствии с федеральными требованиями.

Мария Удовик