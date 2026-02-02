В аэропорту Владикавказа отменили введенные ночью ограничения

В аэропорту «Владикавказ» (Беслан) отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба «Росавиации».

В ночь с 1 на 2 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о действии в регионе режима беспилотной опасности и введении плана «Ковер» в аэропорту. В настоящий момент режим отменен.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», над территорией Ставропольского края прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник.

Константин Соловьев