На улице Красноармейской в Ростове ограничат движение из-за ремонта канализации
В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня, 2 февраля, ограничат движение транспорта по улице Красноармейская. Причиной стал перенос сроков ремонта подземных коммуникаций. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Работы будут проводиться на канализационных сетях. Ограничения затронут участок возле строения №1Б и продлятся до 13 февраля.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути проезда участка.