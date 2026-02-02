На улице Красноармейской в Ростове ограничат движение из-за ремонта канализации

В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня, 2 февраля, ограничат движение транспорта по улице Красноармейская. Причиной стал перенос сроков ремонта подземных коммуникаций. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы будут проводиться на канализационных сетях. Ограничения затронут участок возле строения №1Б и продлятся до 13 февраля.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути проезда участка.

Константин Соловьев