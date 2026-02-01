Главные новости за неделю с 26 января по 1 февраля. Кавказ

Завершено расследование уголовного дела, фигурантам которого стали генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По инициативе губернатора Ставропольского края в регионе запущено голосование по вопросу ограничения использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В регионе планируют закрепить четкие правила для тех, кто пользуется СИМ. Сейчас прорабатывается соответствующий краевой закон.

В 2025 году правоохранители КЧР полностью возместили ущерб от экономических и коррупционных преступлений на 386,1 млн руб. Они зарегистрировали 422 таких преступления, почти столько же, сколько годом ранее, и обеспечили 100% возврата средств.

В Ставропольском крае завершено строительство поликлинического подразделения Арзгирской районной больницы. Стоимость проекта составила 398 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Ставропольского края. Общая площадь здания — 3193,6 кв. м. Мощность — 342 посещения в смену.

Министерство природных ресурсов Ставропольского края выдало свидетельства двум предприятиям об открытии месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Предгорном и Кочубеевском округах.

На Ставрополье четверть семян яровых поражена альтернариозом и плесенью. Аграрии региона активно готовятся к весеннему севу 2026 года и проверяют семена яровых культур на инфекции.