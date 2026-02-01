Ставропольский «Водоканал» заплатит штраф за отказ в подключении

Ставропольское управление ФАС наложило штраф 600 тысяч рублей на ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за незаконный отказ застройщику в заключении договора подключения многоквартирных домов к системе холодного водоснабжения. Ведомство признало действия компании нарушением законодательства, сообщил «МК-Кавказ».

Согласно опубликованной информации, это уже второе нарушение норм в сфере водоснабжения со стороны организации. «Водоканал» отклонил заявку на подключение, мотивировав решение отсутствием водопроводных сетей в данном районе.

Антимонопольные органы признали такое обоснование неправомерным, поскольку оно противоречит установленным правилам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и канализации.

«В соответствии с действующими нормами, отсутствие инженерных коммуникаций на территории застройки не является основанием для отказа в заключении соглашения. Ресурсоснабжающая компания должна обеспечить подключение независимо от того, проложены ли сети до объекта — это входит в ее обязанности, а не служит поводом для отказа»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко