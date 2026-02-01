ХК «Сочи» проиграл «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Сочи» в Ярославле потерпел поражение от местного «Локомотива» в матче 50-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:3.

Первый период прошел с преимуществом хозяев, но несмотря на их опасные моменты, счет не был открыт. На 24-й минуте ярославцы забили первую шайбу при игре меньшинстве усилиями Ильи Николаева. Еще до перерыва «Локомотив» провел две результативные атаки: сначала в большинстве Артур Каюмов удвоил преимущество своей команды, а затем точным броском отметился Максим Шалунов.

Потратив большое количество сил, команды сбавили обороты в атаке в заключительном отрезке. «Леопарды» не сумели поразить ворота соперника и вернуть интригу в матч. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:3.

После 50 матчей сочинцы имеют в активе 37 баллов и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 3 февраля сыграют в Москве против ЦСКА. Будущий соперник с 60 очками занимает пятое место в Западной Конференции.

