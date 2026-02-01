Нарзанную галерею в Кисловодске посетили 7,8 млн туристов

Нарзанная галерея в Кисловодске приняла около 7,8 млн посетителей за последние три года, что подтверждает статус города как ведущего бальнеологического курорта страны. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам господина Моисеева, такая популярность главной достопримечательности города демонстрирует растущий интерес к курортным и оздоровительным возможностям региона.

«Посещение Нарзанной галереи стало ярким доказательством интереса к Кисловодску как к курортной и оздоровительной жемчужине. Более 7,8 млн человек за три года — это отличный результат. Он подтверждает, что наша системная работа по привлечению туристов и популяризации уникальных свойств нарзана дает свои плоды», — отметил мэр города-курорта.

Валентина Любашенко