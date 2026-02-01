Нарзанную галерею в Кисловодске посетили 7,8 млн туристов
Нарзанная галерея в Кисловодске приняла около 7,8 млн посетителей за последние три года, что подтверждает статус города как ведущего бальнеологического курорта страны. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ
По словам господина Моисеева, такая популярность главной достопримечательности города демонстрирует растущий интерес к курортным и оздоровительным возможностям региона.
«Посещение Нарзанной галереи стало ярким доказательством интереса к Кисловодску как к курортной и оздоровительной жемчужине. Более 7,8 млн человек за три года — это отличный результат. Он подтверждает, что наша системная работа по привлечению туристов и популяризации уникальных свойств нарзана дает свои плоды», — отметил мэр города-курорта.