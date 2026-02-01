Аэропорт Геленджика приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА
В аэропортах Краснодара и Геленджика временно приостановлен прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем канале в Telegram.
Фото: Саркис Айвазян
Ограничения на работу воздушных гаваней были введены в 17:19. Причиной стало обеспечение безопасности полетов.
Ранее МЧС России через официальное мобильное приложение уведомило жителей Краснодарского края о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.