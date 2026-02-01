Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорт Геленджика приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропортах Краснодара и Геленджика временно приостановлен прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем канале в Telegram.

Фото: Саркис Айвазян

Фото: Саркис Айвазян

Ограничения на работу воздушных гаваней были введены в 17:19. Причиной стало обеспечение безопасности полетов.

Ранее МЧС России через официальное мобильное приложение уведомило жителей Краснодарского края о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Решетняк

