Авария в Ставрополе: водитель проехал на красный, трое пострадали

В Ставрополе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого трое человек госпитализированы с травмами головы, ног и таза. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Авария случилась 1 февраля около 11:30 на ул. Ломоносова. Водитель Renault, направлявшийся в сторону ул. Мира, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia. От удара корейский автомобиль опрокинулся.

В больницу доставили 40-летнего водителя Renault с травмой головы и двух 35-летних пассажирок Kia. Одна из женщин получила повреждения головы, ног и таза. Все пострадавшие — местные жители.

Автоинспекторы установили, что 40-летний водитель Renault ранее нарушений ПДД не совершал и находился в трезвом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, выясняются детальные обстоятельства и степень ответственности участников аварии.

Валентина Любашенко