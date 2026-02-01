Саперы уничтожили немецкую авиабомбу в Новороссийске

Саперы Донского спасательного центра МЧС обезвредили немецкую авиабомбу весом 250 килограммов, обнаруженную строителями в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Фото: https: / t.me / mchs_rostov

Фугасный снаряд был найден во время проведения земляных работ. Боеприпас пролежал в поле с времен Великой Отечественной войны. Его транспортировали на специализированный полигон, где подорвали в условиях, исключающих опасность для населения и городской инфраструктуры.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что работы по ликвидации проводились на полигоне в станице Раевской. Сотрудники экстренных служб, МВД, МЧС и ГО и ЧС Новороссийска оказали помощь в транспортировке и обезвреживании боеприпаса.

Наталья Решетняк