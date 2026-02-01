Дагестанские производители шерсти получат доступ к специализированной бирже

Дагестанские производители овечьей шерсти смогут реализовывать свою продукцию через специализированную биржу. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал запуск биржевой торговли шерстью и развитие системы агроагрегаторов. По его мнению, эти меры помогут сформировать более справедливое ценообразование и обеспечат прямые поставки стандартизированного сырья на перерабатывающие предприятия страны.

«С коллегами из Минсельхоза договорились внедрить механизм долгосрочных контрактов на закупку сырья между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями»,— заявил Алиханов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина поддержала данные инициативы.

«Потенциал отрасли огромен. Россия обладает одними из лучших пород тонкорунных овец в мире, а спрос на натуральную шерсть на международных рынках стабильно растет», — отметила Оглоблина.

В пресс-службе напомнили, что Дагестан лидирует по объему производства шерсти в стране. Животноводы республики ежегодно заготавливают свыше 14 тыс. тонн этого сырья, что составляет около трети общероссийского объема.

В регионе развивается шерстяной кластер, включающий восемь организаций по переработке и хранению шерсти, которые реализуют инвестиционные проекты на сотни миллионов рублей. Дагестанские предприятия также заключили соглашения с белорусскими переработчиками и начали экспорт шерсти.

