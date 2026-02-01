Власти Северной Осетии получат 904 млн рублей на расселение аварийных домов

В Северной Осетии до 2028 года планируют переселить около 770 жителей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики по итогам заседания заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 2025 по 2027 год власти намерены расселить около 11,4 тыс. кв. м аварийных жилых помещений, где проживают свыше 770 граждан. Ожидаемый объем финансирования составит 903,9 млн руб.

Переселение будет осуществляться в рамках федерального проекта «Жилье», который направлен на переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми с января 2017 года. По программе в республике планируют снести или реконструировать 124 многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии из-за физического износа в период с января 2017 по январь 2022 года.

Валентина Любашенко