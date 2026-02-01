В Новороссийске ограничат движение из-за акции «Бескозырка»

В Новороссийске введут временные транспортные ограничения в связи с проведением 58-й Всероссийской патриотической акции «Бескозырка». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

Мероприятие пройдет в ночь с 3 на 4 февраля в память об участниках героического десанта под командованием Цезаря Куникова и образования плацдарма Малая Земля.

Согласно постановлению №112 от 21 января, с 15:00 до 21:00 3 февраля будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, на нескольких участках в центре города. В перечень вошли проспект Ленина от улицы Исаева до улицы Молодежной, улица Черняховского от улицы Дзержинского до проспекта Ленина, а также улицы Героев Десантников и Пионерская от проезда к школе №10 до проспекта Ленина.

С 21:00 3 февраля до 02:00 4 февраля на тех же участках будет полностью перекрыто движение для всех видов транспорта.

Власти призывают жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения с учетом введенных ограничений.

Наталья Решетняк