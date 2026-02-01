Старейшую школу КБР отремонтируют за счет регионального бюджета

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют СОШ №1 с. Исламей, построенную в 1958 году, что улучшит условия обучения для около 700 учащихся и педагогов. Реконструкция проходит в рамках региональной программы «Модернизация школьной системы образования», сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

По информации ведомства, ремонтные работы охватят площадь 3,9 тыс. кв. м. Специалисты заменят отопительную систему, обновят электроснабжение, отремонтируют и модернизируют водоснабжение и противопожарные системы.

Проект предусматривает создание современной образовательной среды. Школа получит новое учебное оборудование, которое повысит качество преподавания и расширит возможности для практических занятий.

«Обновление одного из старейших образовательных учреждений района позволит существенно улучшить условия для получения знаний как учениками, так и педагогическим составом», — пояснили в сообщении.

