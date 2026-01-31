Суд в Москве рассмотрит спор между мэрией Волгограда и Wildberries из-за 2 млн

Арбитражный суд Москвы 23 января принял к рассмотрению иск мэрии Волгограда в лице департамента муниципального имущества. Ответчиком выступает ООО «Вайлдберриз».

Чиновники подали заявление в суд еще 26 ноября прошлого года. В декабре оно было оставлено без движения из-за нарушений по форме и оформлению.

Иск касается взыскания с маркетплейса неосновательного обогащения в размере более 1,7 млн руб. в период с 7 февраля по 2 июля 2025 года. Также департамент требует взыскать с «Вайлдберриз» проценты за пользование чужими деньгами с 11 февраля по второе июля в размере 75,6 тыс. руб. Первое заседание по делу назначено на 24 марта этого года.

В конце 2022 года РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) заключила соглашение с волгоградской властью на строительство склада для приема поставок товаров. Сумма инвестиций составила 7 млрд руб. Предполагалось, что благодаря проекту появится 1,8 тыс. новых рабочих мест к 2031 году.

Компания открыла в Волгограде склад площадью 48 тыс. кв. м в марте 2025 года. Объект находится в Дзержинском районе. Склад начал принимать поставки в апреле.

Нина Шевченко