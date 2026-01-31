Культурный путеводитель: афиша Волгограда на февраль

Новогодние праздники остались позади, но вполне можно устроить себе отдых, посетив различные культурные мероприятия. О самых интересных — в материале «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

2026 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом единства народов России. Волгоградский областной краеведческий музей продолжает проект «Эта земля твоя и моя». Посетители смогут увидеть костюмы, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, редкие книги, сувенирную продукцию, фотографии и многое другое, что расскажет о наследии и богатой культуре разных национальностей.

Также областной краеведческий музей приглашает на тематические экскурсии «Золотая кладовая. Сокровища древних степей» и «Царский котел великих гуннов». Представленные в экспозиции раритеты из драгоценных металлов сарматского периода, эпохи поздних кочевников и Золотой Орды скомплектованы из находок раскопок, которые проводились в Волгоградской области на протяжении столетий.

В Волгоградском ТЮЗе в преддверии 83-й годовщины Сталинградской Победы открылась фотодокументальная выставка «Сталинград 1942–1943. Символ мужества и героизма», организованная совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова (проспект им. В.И. Ленина, д. 21) приглашает на юбилейную персональную выставку художника из Камышина «Счастливые заблуждения».

В этом же музее в выставочном зале (ул. им. Маршала Чуйкова, д. 37) проходит выставка «Мечте навстречу. Советское искусство 1920-х — 1980-х годов из фондов ВМИИ». В экспозиции — более ста произведений советской живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов музея.

В мемориальной квартире поэта М.К. Луконина проводятся экскурсии. Здесь сохранена прижизненная обстановка. Гости смогут увидеть личную библиотеку поэта, его книги и грампластинки, рукописи, а также разнообразные подарки от друзей и поклонников.

Волгоградский планетарий приглашает на программы «История под куполом», «Бессмертный подвиг Сталинграда», «Млечный путь», «Мир, в котором мы живем» и другие.

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр запланировал спектакли «Ханума» (5 февраля), «Золотой теленок» (7 февраля), «Пиковая дама» (12 февраля), «Бал в Савойе» (14 февраля) и другие. 26 февраля пройдет премьера «Ромео и Джульетта».

Новый экспериментальный театр ждет на спектакли «Мама, это призрак и мы поженимся» (4, 5 февраля), «Квадратура любви» (8 февраля), «Пигмалион» (21 февраля) и другие.

Молодежный театр приглашает зрителей на постановки «Убийство на улице Лурсин» (4 февраля), «Невольницы» (6, 20 февраля), «Снежная королева» (8 февраля), «Евгений Онегин» (11–12 февраля).

Театр «Царицынская опера» запланировал показ премьеры — оперу «Норма» (6 февраля), а также интерактивный концерт-игру «Мы делили апельсин» (7 февраля), оперу «Кармен» (8 февраля), балет «Лебединое озеро» (13 февраля) и другие постановки.

Волгоградский областной театр кукол подготовил военную драму «Пока звучат их голоса» (3 февраля), сказки «Кошкин дом» (8 февраля), «Колобок» (10 февраля), «Сказка о царе Салтане» (15 февраля), «Репка» (22 февраля).

Концерты

В Волгоградской филармонии пройдут концерты Кай Метова (10 февраля), мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей (11 февраля), органный концерт «Золотой век Испании» (13 февраля), ансамбля казачьей песни «XX казачий круг. На широкую масленицу» (20 февраля).

В Доме офицеров состоится концерт группы «Omnisound» «Саундтреки. Киноконцерт» (13 февраля), саксофонистки Анастасии Высоцкой (23 февраля), парад звезд 80-х (25 февраля).

В ЦКиИ «Октябрь» (г. Волжский) выступит специалист по семейным отношениям, блогер Сатья с программой «Разговоры о главном: любовь, энергия...» (25 февраля).

В выставочном комплексе «Экспоцентр» запланировано выступление иллюзионистов братьев Сафроновых с программой «Супермагия» (9 февраля), концерт Лолиты (20 февраля), Леонида Агутина и Анжелики Варум (21 февраля).

В Kultura Concert Hall ожидаются концерты певицы Светы (14 февраля), Линды (23 февраля). Со стендап-программой выступит Егор Свирский (28 февраля).