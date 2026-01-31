Культурный путеводитель: афиша Пензы на февраль

В холодные зимние дни лучше всего отправиться за новыми впечатлениями в музеи, театры, концертные площадки. О том, какие мероприятия следует посетить в феврале, — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Губернаторском доме до конца февраля будет работать выставка «От Возрождения до Модерна: шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея», на которой представлены памятники западноевропейского художественного серебра XVI-XX веков. Посетители увидят разнообразные виды питьевой и столовой посуды, столовых приборов, предметов для сервировки и украшения интерьера, выполненные лучшими мастерами в крупнейших художественных центрах Германии, Франции, Англии и других европейских стран.

В Пензенском государственном краеведческом музее до конца февраля будет работать экспозиция «А не пензяк ли я?». Экспонаты из фондов музея связаны с судьбами известных горожан, с памятными страницами истории.

В музее И.Н. Ульянова ждут на выставку «Мир пензенских сословий», посвященную жизни дворянства, интеллигенции, крестьянства, купечества на рубеже XIX-XX веков.

В библиотеке Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого можно посетить книжную выставку-портрет «Великий сатирик», приуроченную к 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. На ней представлены ключевые произведения автора, а также прижизненные издания, критические статьи, материалы о жизни писателя.

Пензенский планетарий приглашает на выставку, где гости смогут познакомиться с историческими фотографиями, историей книг, увидеть старинные астрономические приборы: глобус Улугбека и небесной сферы, астролябию.

Рязанский музей путешественников в Пензе ждет всех желающих на выставку «Еще не все мне довелось увидеть... Путешествие Полонского по Кавказу». Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве рязанского поэта Якова Полонского, особо отмечен его кавказский период. На экспозиции можно увидеть фотографии тех мест, что он посетил, географические карты, копии его рукописей, иллюстраций, зарисовок.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского ждет зрителей на постановки «Одиноким предоставляется... крыша» (4 февраля), «Мертвые души» (11 февраля), «Суперзаяц» (15 февраля), «Клинический случай» (25 февраля) и другие.

7 февраля сценическая площадка предоставлена Московскому академическому музыкальному театру, который представит на суд зрителя зимнюю сказку «Снежная королева».

Театр «Дом Мейерхольда» приглашает на спектакли «Мышли-Шишли» (7, 8 февраля), «Академия смеха» (13, 20 февраля), «День человеческий» (14, 15 февраля) и другие.

Театр «Кукольный дом» представит премьеру «Кошкин дом» (4-8 февраля), а также спектакли «Забытая сказка» (11-13 февраля), «Лекарь поневоле» (18-20 февраля) и другие.

Театр юного зрителя ждет на премьеру спектакля «Золотая рыбка» (14, 28 февраля), а также постановки «Волшебное кольцо» (15 февраля), «Снежные искорки» (22 февраля) и другие.

Театр на Обочине предлагает посетить спектакли «Шаги по следам» (6 февраля), «Дорога превращений» (13 февраля), «Легенды о драконах» (21 февраля), «Воля» (27 февраля).

Концерты

В Пензенской областной филармонии пройдут концерты московских исполнителей Ольги и Ксении Кемовых «Королевский дуэт. Орган и рояль» (8 февраля), мировые рок-хиты на виолончелях (24 февраля). А 23 февраля состоится мюзикл в исполнении звезд из Санкт-Петербурга «Призрак оперы».

В киноконцертном зале «Пенза» запланировано выступление Александра Розенбаума (9 февраля), юбилейный концерт Горшенева (12 февраля), сольный концерт Инны Вальтер (13 февраля).

В Центре культурного развития «Дом офицеров» состоится концертная программа ансамбля «QuartОли BAND» «Ищу себя в музыке» (7 февраля), мультимедийный спектакль «Сказки Пушкина» (8 февраля), музыкально-хореографическая постановка «Просторы» (23 февраля).

В Центре культуры и досуга выступит ансамбль «Манго-Бэнд» (14 февраля), пройдет парад звезд 80-х (23 февраля).