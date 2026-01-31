Культурный путеводитель: афиша Астрахани на февраль

В феврале в Астрахани пройдут различные культурные мероприятия, включая выставки, спектакли и концерты. В центре внимания — экспозиции, посвященные истории, искусству и современным событиям.

Выставки

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» работает выставка «Самураи — рыцари Японии», которая знакомит с миром японских воинов, существовавшим в течение нескольких сотен лет. В экспозиции представлены более 40 предметов из частной коллекции художника и востоковеда Григория Акимченко: доспехи японских воинов, оружие — джитте, нунчаки, такумитобоу, катана, танто — и предметы личного пользования.

В Краеведческом музее можно посетить выставку «Расследование преступлений Киевского режима на территории Астраханской области», на которой представлены обломки шестиметрового беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами ПВО на территории Астраханского газоперерабатывающего завода.

Там же, в краеведческом музее, проходит выставка «Своих не бросаем!», которая рассказывает о Донбассе с Революции 1917 года и до наших дней. В экспозиции насчитывается более 120 экспонатов. А на выставке «Каспийский репортаж» представлено более 20 фоторабот мастера репортажной съемки, астраханца Евгения Полонского.

Экспозиция краеведческого музея «Оружейная комната» посвящена холодному и огнестрельному оружию XVII-XX веков.

Астраханский Дом ремесел 7 февраля приглашает на открытие выставки мастера декоративно-прикладного творчества Людмилы Пронякиной. Центральное место займут куклы, изготовленные в традиционных техниках. Там же можно побывать на культурно-просветительском проекте «Единство в ремесле: традиции народов Астраханской области».

В Астраханской государственной картинной галерее имени П. М. Догадина до 8 февраля успейте побывать на выставке живописи и графики «Состояние души». Художника Валерия Филиппова отличают не только мастерство и профессионализм, но и любовь к старинной провинциальной Астрахани.

В стенах Астраханского театра кукол проходит выставка художественных работ «Новогодние открытки» из коллекции краеведа Сергея Львова. Посетители увидят новогодние открытки 1950-1970 годов, бережно хранившиеся десятилетиями.

Спектакли

Астраханский государственный театр оперы и балета приглашает на премьеру оперы «Пиковая дама» (27, 28 февраля), а также посетить постановки «Раймонда» (12 февраля), «Щелкунчик» (13, 14, 15 февраля), «Спящая красавица» (18 февраля), «Корсар» (20, 21 февраля).

Астраханский драмтеатр запланировал спектакли «Морфий» (4 февраля), «Три сестры» (10 февраля), «Чайка» (12 февраля), «Записки сумасшедшего» (17 февраля), «Мастер и Маргарита» (28 февраля).

Астраханский ТЮЗ ждет зрителей на постановки «О хороших, в сущности, людях» (4 февраля), «Две свадьбы» (13 февраля), «Алиса в стране чудес» (14, 15 февраля) и другие.

Астраханский театр кукол приглашает на спектакли «Щелкунчик и мышиный король» (7, 8 февраля), «Буратино» (14 февраля), «Тайна белого лотоса» (28 февраля) и другие.

Концерты, фестивали

В Астраханской государственной филармонии пройдет концерт Дианы Анкудиновой (5 февраля), солиста филармонии Сергея Евдокимова «Яблони в цвету» (13 февраля), запланирована программа филармонии «Живет на свете песенка» из цикла «Песни советского...» (27 февраля).

Астраханский ТЮЗ приглашает на концерт Александра Малинина (14 февраля).

В СЗК «Звездный» пройдет концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (20 февраля).

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» выступит группа «КняZz» с программой «Мастер кукол» (13 февраля), группа «Куприянов» (28 февраля).