Главные новости за 31 января. Кавказ

Пятигорск получил 36 млн рублей за вырубку деревьев, которая производилась при реконструкции Бештаугорского шоссе. Эти средства будут направлены на высадку новых деревьев. Эти работы в городе-курорте начнутся в 2026 году.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении бродячих собак на школьницу в Черкесске. На территории одного из образовательных учреждений города стая бросилась на учащуюся и ей срочно потребовалась помощь.

В администрации Нальчика состоялось вручение более 120 сертификатов на новые квартиры семьям, которые в городе проживали в одном из аварийных домов коммунального типа. Всего в Кабардино-Балкарии за два года переселили 377 семей из девяти аварийных жилых зданий.

По инициативе губернатора Ставропольского края в регионе запущено голосование по вопросу ограничения использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В регионе планируют закрепить четкие правила для тех, кто пользуется СИМ. Сейчас прорабатывается соответствующий краевой закон.

Фигуристка из Невинномысска стала победителем всероссийских соревнований, которые проходили в Санкт-Петербурге. Арина Кудлай, по итогам короткой и произвольной программ, завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 203,56 балла.