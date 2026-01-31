Глава СКР затребовал доклад по делу о нападении собак на школьницу в Черкесске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении бродячих собак на школьницу в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, ранее, в январе, в соцсети появилось сообщение о том, что в столице КЧР, на территории одного из образовательных учреждений, стая собак напала на учащуюся и ей «потребовалось оперативное вмешательство».

«В населенном пункте обитает большое количество агрессивных животных, однако мер к организации их отлова не принимается»,– добавили в пресс-службе.

В итоге, СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по КЧР Очиру Унгунову подготовить доклад о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ефим Мартов