По факту разрушения мемориала в Нальчике возбуждено уголовное дело

В Кабардино-Балкарии в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело после разрушения в Нальчике части мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «ТАСС Кавказ» со ссылкой на представителей республиканского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, мемориал, расположенный в столице КБР в сквере неподалеку от ул. Толстого, частично обрушился из-за необеспечения его сохранности ответственными лицами органов власти и в отсутствие проведения своевременной реставрации.

«С участием криминалистов следственного управления проведен осмотр мемориала, следователями изъята документация и назначено проведение комплекса судебных экспертиз»,– рассказали информагентству сотрудники СКР.

Ефим Мартов