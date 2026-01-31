В Сочи объявлена угроза схода лавин и штормовое предупреждение

Власти Сочи привели городские службы в состояние повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. На курорте ожидаются сильные дожди с грозой, а в горах прогнозируется лавиноопасная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Синоптики предупреждают, что в течение всего дня 1 февраля на территории Сочи и федеральной территории Сириус пройдут ливни, сопровождающиеся грозами. Сохранится морское волнение силой до 3 баллов, высота волн может достигать 1,2 м. Особую опасность представляет ситуация в горах. С 18:00 31 января и до 18:00 2 февраля на высотах выше 1000 м объявлена лавинная опасность. На отметках свыше 500 м также сохраняется слабый риск схода снежных масс.

По поручению главы города Андрея Прошунина все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, а контроль за обстановкой осуществляет городской оперативный штаб.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Мы призываем сочинцев и гостей курорта быть максимально внимательными и соблюдать все рекомендации спасателей», — сообщили в администрации Сочи.

Въезд в горный кластер для автомобилей, не оборудованных зимней резиной, временно ограничен. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

Алина Зорина