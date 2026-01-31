В дорожной аварии под Георгиевском погибли оба водителя

В Кировском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 31 января, около 11:30, на 27 км автодороги «Георгиевск – Новопавловск » водитель автомашины «Лада Приора», по неустановленным пока причинам, нарушил право расположение транспортного средства на проезжей части дороги, допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП, 30-летний водитель «Лады» и 58-летний водитель иномарки (житель Кировского округа) скончались на месте, еще до приезда бригады скорой помощи. 27-летний пассажир отечественного автомобиля с травмами был доставлен в Кировскую больницу. Полицейские установили, что этот пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

«Автомобилем "Лада Приора " управлял 30-летний житель соседнего региона, который не имел право на управление. Взята биологическая жидкость, на определение состояния опьянения»,– прокомментировал начальник отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Кировский», майор полиции Дмитрий Плысенко.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ефим Мартов