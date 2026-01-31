Фигуристка из Невинномысска победила на всероссийских соревнованиях

Фигуристка из Невинномысска стала победителем всероссийских соревнований, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Миненков.

Фото: Официальный канал главы города Невинномысска

По словам градоначальника, выпускница Спортивной школы по зимним видам спорта Арина Кудлай продемонстрировала высокий результат на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Памяти П.С. Грушмана». По итогам короткой и произвольной программ фигуристка завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 203,56 балла. Спортсменка выполнила технический минимум, необходимый для звания «Мастер спорта России», пояснил господин Миненков.

Он подчеркнул, что за этой победой стоят годы упорных тренировок на льду Невинномысска, железная дисциплина, высокий профессионализм тренерского состава, и поздравил Арину Кудлай с успехом в профессиональной карьере.

Ефим Мартов