Пятигорск получил 36 млн рублей за вырубку деревьев при реконструкции шоссе

Курорт Пятигорск получил 36 млн руб. за вырубку деревьев, которая производилась при реконструкции Бештаугорского шоссе. Об этом глава города Дмитрий Ворошилов сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ». Градоначальник уточнил, что эти средства будут направлены на высадку новых деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По словам господина Ворошилова, средства поступили в компенсационный фонд и являются «окрашенными». То есть, их необходимо использовать исключительно по целевому назначению. «Мы не можем их тратить на другие работы, а только на высадку зеленых насаждений»,– подчеркнул глава города-курорта.

Дмитрий Ворошилов добавил, что масштабную высадку растений в Пятигорске начнут в 2026 году. В частности, массовая высадка зеленых насаждений состоится в районе Пятигорского озера, в парке Победы и др. зонах города.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», реконструкция Бештаугорского шоссе в Пятигорске, важной транспортной артерии Кавказских Минеральных Вод, является на Ставрополье одним из приоритетных проектов. Работы стартовали в 2023 году, стоимость проекта составляет около 4 млрд рублей. В рамках реконструкции строят путепровод, подземный переход, две кольцевые развязки, предусмотрено искусственное освещение и автобусные остановки. Расширение дороги до четырех полос увеличит пропускную способность с 20 до 30 тыс. автомобилей в сутки. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Ефим Мартов