На Ставрополье пьяный пешеход попал под колеса автомобиля

В Кировском округе произошло ДТП, в результате которого травмы получил пешеход, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края. Пострадавший с открытым переломом правого предплечья был госпитализирован в районную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной информации, 30 января, около 19:20, на 38 км региональной автодороги: «Новопавловск – Зольская – Пятигорск», 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь со стороны п. Пятигорского в направлении ст. Зольской, допустил наезд на 39-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода в условиях тумана.

Автоинспекторы установили, что водитель имеет стаж 50 лет, за последние два года к административной ответственности не привлекался.

«Пешеход, в нарушение ПДД, находился на загородной дороге в условиях недостаточной видимости без световозвращающих элементов на верхней одежде, в состоянии опьянения», – прокомментировали полицейские.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки, по данным региональной Госавтоинспекции, на дорогах Ставрополья произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один пострадал. Кроме того, инспекторы отстранили от управления автомобилями 25 водителей с признаками опьянения (согласно ст. 27.12 КоАП РФ).

Ефим Мартов