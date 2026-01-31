ХК «Сочи» уступил «Шанхайским Драконам» на выезде

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» в матче 49-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Волей календаря эта очная встреча между командами стала третьей за последние пять дней. Минувший матч выдался результативным. В середине первого периода китайский клуб забросил две шайбы подряд, когда отличились канадский защитник Уайатт Калинюк и Владимир Кузнецов. Ответ «леопардов» последовал незадолго до перерыва усилиями Дмитрия Кагарлицкого.

Ключевые события развернулись во второй двадцатиминутке. «Шанхайские Драконы» записали в свой актив три результативные атаки: дубль оформил Борна Рендулич, еще один точный бросок на счету Владимира Кузнецова. Третий период был уже во многом формальностью, но все же южане смогли сократить отставание благодаря Тимуру Хафизову. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:5.

После 49 матчей сочинцы имеют в активе 37 баллов и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 1 февраля сыграют в Ярославле против местного «Локомотива». Будущий соперник с 71 баллом занимает первое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев