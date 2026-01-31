Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб
Сегодня, 31 января, на территории Сочи три раза проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Проведение учебных стрельб в Морском порту Сочи запланировано в периоды с 14:00 до 15:00, с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 22:00. В 13:50 будет включено речевое оповещение населения.
Кроме того, проведение стрельб запланировано в порту Имеретинский, с 11:00 до 12:00. Перед их началом, в 10:50, будет осуществлено речевое оповещение населения Адлерского района.
«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — говорится в сообщении.