Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 31 января, на территории Сочи три раза проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проведение учебных стрельб в Морском порту Сочи запланировано в периоды с 14:00 до 15:00, с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 22:00. В 13:50 будет включено речевое оповещение населения.

Кроме того, проведение стрельб запланировано в порту Имеретинский, с 11:00 до 12:00. Перед их началом, в 10:50, будет осуществлено речевое оповещение населения Адлерского района.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — говорится в сообщении.

Алина Зорина