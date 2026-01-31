Главные новости за 26 – 30 января. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

В Саратове чиновники перекладывают на собственников обязанность чистить снег.

По делу о контракте в Саратове арестовали топ-менеджера подрядчика Минобороны. Следствие считает, что при ремонте сетей холодного водоснабжения в военном городе были похищены бюджетные средства.

По делу экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова допросили двух потерпевших — Романа Третьякова и Владимира Чернышкина. Оба ранее осуждены за махинации на заводе.

Саратовский минстрой утвердил генплан Балакова.

В Саратовской области уволен директор Озерного психоневрологического интерната после скандала.

В Саратовской области за 11 месяцев 2025 года товаров легкой промышленности отгрузили на 22 млрд руб.

Саратовцев призывают строить гостиницы и ставить палатки. Власти считают, что эти меры улучшат туристическую привлекательность региона.

В Саратове коммуниста Александра Анидалова назвали нарушителем депутатской этики.

В Саратове омбудсменов будут выбирать при помощи электронного голосования.

В Саратовской области усилили контроль за правами детей-инвалидов в здравоохранении.

Экс-зампред Саратовского правительства останется в рязанском СИЗО до 19 марта.

Саратовский губернатор попал в топ-20 рейтинга регионов по упоминаемости в СМИ.

Житель Саратовской области пойдет под суд за серийные убийства в Оренбуржье.

Роман Яценко возглавил прокуратуру Энгельса.

«Ситиматик» призвал чиновников лучше чистить проезды к мусорным площадкам в Саратове. Регоператор также пообещал абонентам переплаченные за вывоз мусора деньги.

Волгоградская область

В Волгограде облсуд взыскал с предпринимателей 130 млн руб. за вред почве.

В Котельникове впервые в России восстановили жилой дом после взрыва газа.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров поднялся в медиарейтинге глав регионов.

СКР начал проверку из-за точечной застройки в Волгограде после обращения жителей.

Пензенская область

Суд отказал музею-заповеднику «Тарханы» в возвращении земель.

В Пензе погибла женщина из-за падения снега с крыши.

Олег Мельниченко раскритиковал пензенских министров за неисполнение поручений.

Пензенский губернатор поднялся на 18 позиций в медиарейтинге глав регионов РФ.

Собак в Кузнецке планируют отлавливать за 1,4 млн руб., некоторых будут усыплять.

Астраханская область

Астраханские перевозчики оспаривают отмену популярных у горожан маршрутов. В 2026 году закроют в том числе маршруты, которые уже давно не работают.

Мэрия Астрахани требует остановить строительство ЖК на пустыре рядом с ОКН. На территории, по картам Росреестра, до сих пор числятся жилые дома, тогда как фактически там много лет был пустырь.

В Астрахани второй центр зимних видов спорта планируют сдать в декабре 2027 года.

ЛДПР требует проверить законность точечной застройки в Астрахани.

В Астрахани старейший рынок "Большие Исады" ждет масштабное обновление.

Министр транспорта Алексей Чепяков признался, что автобусы в Астрахани отстают от графика из-за морозов.

«Газпром» расширит газовую сеть в Астраханской области к 2030 году.

Гигантский плавучий док «Владимир Емельянов» отправят из Астрахани на «Северную верфь» в Санкт-Петербург в июне 2026 года.

В Астраханской области предложили запретить продажу бензина подросткам.

Суд в Астрахани вынес приговор экс-директору завода за кражу недр на 20 млн руб.

В Астраханской ОЭЗ локализуют производство судовых комплектующих.

Губернатор Астраханской области потерял 11 позиций в медиарейтинге глав регионов.

Мэрия Астрахани требует прекратить незаконное строительство ЖК в Военном городке.

Мэрия Астрахани снова ищет подрядчика на отлов бродячих собак.

Суд отклонил миллиардный иск «Лукойла» к астраханским энергетикам.

Нина Шевченко