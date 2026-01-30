Главные новости за 30 января. Кавказ

Северо-Кавказское таможенное управление завершило реконструкцию автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном. В 2025 году специалисты повысили его пропускную способность на 11% — до 640 грузовых машин в сутки. Этот переход входит в международный транспортный коридор «Север — Юг» и стал вторым по объемам грузоперевозок в России: в 2024 году через него прошло 3,7 млн т грузов.

Завершено расследование уголовного дела, фигурантам которого стали генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В Ставропольском крае жительница выиграла десять лотерейных билетов и выиграла почти 47 млн руб.

Оперативники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, совершенном 28 лет назад.

Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала, где из-за плохих погодных условий происходятзадержки рейсов.