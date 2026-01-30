Двухуровневую развязку рядом с Пятигорском достроят до 2030 года

Завершить строительство двухуровневой дорожной развязки рядом с Пятигорском планируется до 2030 года. Начнут возведение в 2026 году, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Янаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проектно-сметная документация предусматривает реконструкцию участка на пересечении Бештаугорского шоссе с участком въезда в город Пятигорск со стороны поселка Иноземцево. Проект предполагает устройство двухуровневой развязки для распределения потоков и обеспечения безопасного проезда.

На первый этап реализации направят более 1 млрд руб.

Мария Хоперская