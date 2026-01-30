Около десяти автобусных маршрутов в Ставрополе переведут на регулируемый тариф
В 2026 году около десяти автобусных маршрутов в Ставрополе планируют перевести на регулируемый тариф. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При этом, в рамках регулируемого тарифа для пассажиров сохранятся все действующие льготы. Первым станет маршрут № 20.
Сейчас на регулируемом тарифе в Ставрополе работают лишь 11 маршрутов общественного транспорта. Каждый день на линию выходит более 670 единиц транспорта.