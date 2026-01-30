В Дагестане назначены шесть мировых судей
На сессии Народного Собрания республики председатель Верховного Суда Дагестана Федор Щукин представил шесть кандидатур на должности мировых судей. По всем ним депутаты приняли положительные решения. Об этом сообщает пресс-служба республиканских судов общей юрисдикции.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На ближайшие три года мировым судьей судебного участка № 1 Кировского района Махачкалыназначен Камиль Рамазанов, мировым судьей судебного участка № 10 Ленинского района Махачкалы — Максим Лукьянов, мировым судьей судебного участка № 35 Хасавюрта — Ренад Магомедэминов, мировым судьей судебного участка № 46 Буйнакского района — Рауф Ибрагимов, мировым судьей судебного участка № 82 Тарумовского района — Сергей Богович и мировым судьей судебного участка № 102 Дербента — Константин Агаев.