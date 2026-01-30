Грузовой автомобиль сгорел на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск»
Грузовой автомобиль МАЗ загорелся на федеральной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск». ДТП случилось днем 30 января, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность. Из моторного отсека пламя быстро перекинулось на полуприцеп. Вскоре огнем был охвачен весь автомобиль.
В результате случившегося никто не пострадал, повреждения получили автомобиль и перевозимый груз (полеты).
После завершения всех работ движение транспорта восстановили.