В Дагестане руководителя сельхозкооператива подозревают в невыплате зарплаты

В Акушинском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Руководитель обвиняется в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры по республике.

По данным правоохранителей, обвиняемый в 2025 году не выплачивал зарплату сотруднику СПК. Общая сумма задолженности составила более 300 тыс. руб. Фигурант не выполнял обязательства «в целях создания видимости благополучия деятельности путем приукрашивания финансового положения кооператива».

Уточняется, что в ходе предварительного следствия потерпевшему выплатили около 250 тыс. руб.

Константин Соловьев