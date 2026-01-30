На Ставрополье 61,1% введенного в 2025 году жилья приходится на частные дома

Ставропольский край в 2025 году построил 22,1 тыс. квартир общей площадью 1,8 млн кв. м, из которых индивидуальные застройщики сдали 1,1–1,2 млн кв. м. ИЖС заняло 61,1% от общего объема, хотя в многоквартирном сегменте ввели 692 тыс. кв. м — на 1,7% больше, чем годом ранее, следует из данных Северо-Кавказстата. Регион перевыполнил план нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 45%, достигнув 23,8% от всего жилья СКФО в 7,8 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ставрополе ввели 629,3–651,2 тыс. кв. м (33,7% краевого объема), где ИЖС составило 27% или 169,1 тыс. кв. м против 482,1 тыс. кв. м в 37 многоэтажках. Шпаковский округ показал 263,2 тыс. кв. м, Предгорный — 147,8 тыс. кв. м, Ессентуки — 136,1 тыс. кв. м, Пятигорск — 135,9 тыс. кв. м, Кисловодск — 69,8 тыс. кв. м.

Министр строительства Андрей Уваров отметил предпочтение жителей частных домов, несмотря на спад ИЖС на 5,3% из-за насыщения рынка. С 1 марта 2025 года эскроу-счета защитили ИЖС: заказчики теперь получают дома только после полной сдачи. В юго-западном районе Ставрополя выросла инфраструктура — школа на 1550 мест, сад на 300 мест, культурный центр.

Всего в СКФО в 2025 году построено 7,8 млн кв. м жилых помещений. На долю Ставропольского края пришлось 23,8% от всего объема жилья, построенного на Северном Кавказе. В 2024 году край ввел столько же — 1,8 млн кв. м (+5,5% к 2023-му), заняв 38-е место по России. Нацпроект до 2030 года предусматривает 8 млн кв. м, с 22% уже выполненными. Крупные застройщики в Ставрополе выполнили работ на 27,5 млрд руб. Рынок ИЖС остается драйвером роста в СКФО.

Станислав Маслаков