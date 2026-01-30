В Лермонтове после столкновении с МАЗом скончался водитель легковой машины

После лобового столкновения с МАЗом на ул. Промышленной в Лермонтове в реанимации Пятигорска скончался 33-летний водитель автомобиля «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где и столкнулся с мусоровозом МАЗ. В результате ДТП водитель «Калины» с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы города Пятигорска, где впоследствии скончался от полученных травм.

Обстоятельства аварии и степень ответственности обоих водителей устанавливается.

Наталья Белоштейн