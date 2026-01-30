В Буденновске предприниматель получил условный срок за махинации со знаками

Предприниматель в Буденновске получил три года условно за мошенничество с дорожными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

В 2024 году осужденный, в рамках муниципального контракта, должен был заменить дорожные знаки. Подрядчик использовал более дешевые материалы, не отразив это в документации. Таким образом бизнесмен обманом получил более 2,7 млн руб. Правоохранители задержали злоумышленника.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Хоперская