На строительство нового завода в Невинномысске направили более 291 млн рублей

В индустриальном парке Невинномысска продолжается строительство нового завода по выпуску нитрилтриметилфосфоновой кислоты. На реализацию проекта направили более 291 млн руб., сообщили в администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продукция будущего завода необходима для предотвращения образования накипи и солевых отложений. Она также способствует «разжижению» техрастворов. Это делает ее незаменимой в химической, нефтегазовой и других отраслях.

Предполагаемая мощность предприятия — до 2,4 тыс. тонн кислоты в год. Для жителей города завод обеспечит 38 новых рабочих мест.

Мария Хоперская