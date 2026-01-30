На строительство нового завода в Невинномысске направили более 291 млн рублей
В индустриальном парке Невинномысска продолжается строительство нового завода по выпуску нитрилтриметилфосфоновой кислоты. На реализацию проекта направили более 291 млн руб., сообщили в администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Продукция будущего завода необходима для предотвращения образования накипи и солевых отложений. Она также способствует «разжижению» техрастворов. Это делает ее незаменимой в химической, нефтегазовой и других отраслях.
Предполагаемая мощность предприятия — до 2,4 тыс. тонн кислоты в год. Для жителей города завод обеспечит 38 новых рабочих мест.