За год в Ставропольском крае аннулировали 685 миграционных документов

В прошлом году в Ставропольском крае аннулировали 685 документов, которые получили иностранцы для проживания и работы в России. Из них 286 — патенты, еще 266 — виды на жительство, 95 — разрешения на временное проживание, а 39 — разрешения на работу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе основных нарушений — использование поддельных документов и ложных сведений, длительное пребывание за пределами России (более шести месяцев в течение года), а также решения о запрете въезда в страну.

Кроме того, в 2025 году миграционные органы отказали в приеме в гражданство России 93 заявителям. Все они указали ложные данные. Еще у 35 человек, по решению суда, гражданство РФ прекратили.

Мария Хоперская