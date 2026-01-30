Минимущество Дагестана проверит захват парка в Белиджи

Информация о возможном нарушении прав жителей поселка Белиджи при приватизации земельного участка, на котором расположен Парк ветеранов, принята к рассмотрению, заявили в Минимущества Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видеообращения жителей поселка Белиджи Фото: Кадр из видеообращения жителей поселка Белиджи

Жители поселка Белиджи Дербентского района Дагестана ведут 17-летнюю борьбу за возврат единственного парка ветеранов, который в 2008 году незаконно приватизировала коммерческая фирма. Более 12 тыс. человек лишились зеленой зоны из-за передачи участка в бессрочное пользование, а затем в собственность ООО «Алпан», связанного с родственником бывшего чиновника администрации. Комиссия выявила нарушения земельного законодательства еще в 2015 году, но владелец не благоустраивал территорию, а вырубал многолетние деревья, превратив парк в «мертвое поле».

Активисты неоднократно снимали видео с требованиями «Верните парк народу!». Местные жители обращались к руководству республики и страны. В августе 2024 года ситуация достигла федерального уровня: председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Следкому по Дагестану провести процессуальную проверку и доложить о результатах. Это привело к возбуждению уголовных дел и первоначальному решению о возврате земли муниципалитету.

Однако к июню 2025 года власти Дербентского района выдали постановление о землеустройстве, а жители начали расчистку участка для нового парка. Администрация ждала обновления кадастровой карты, чтобы оформить муниципальную собственность и начать благоустройство. Несмотря на эти шаги, территория все еще остается у самозахватчика после 17 лет борьбы и поручений сверху. 29 января Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана занялось проблемой.

Заместитель председателя правительства РД — министр Заур Эминов взял ситуацию на личный контроль. Специалисты уже начали проверку правовых оснований приватизации и соблюдения законодательства. Ведомство обещает опубликовать итоги на официальных ресурсах.

Станислав Маслаков